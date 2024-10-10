В Астраханской области продолжают реализацию проекта «Детская филармония»

18 октября в 13:00 в Астраханской государственной филармонии состоится очередной масштабный концерт в рамках реализуемого в регионе проекта «Детская филармония», сообщает министерство культуры Астраханской области.

Напомним, «Детская филармония» — это культурно-просветительский проект, в рамках которого начинающие юные музыканты региона получают возможность выйти на большую сцену и показать свои творческие навыки вместе с профессиональными коллективами филармонии.

В концерте «Мама, папа, я — дружная семья», посвященном Году семьи в России, примут участие настоящие музыкальные династии Астрахани, оркестр русских народных инструментов имени В. Махова под управлением Елены Серединцевой, а также талантливые учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств Астрахани и Астраханской области.