В Екатеринбурге будут судить массажиста за обман клиентов на 6 миллионов рублей

В Екатеринбурге будут судить массажиста, который, по версии следствия, обманул 12 своих клиентов на сумму свыше 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Местного жителя 1989 г.р. обвиняют в совершении преступлений по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах). В прокуратуре рассказали, что с июня 2023 по апрель 2024 года мошенник располагал к себе людей, после чего предлагал помочь с получением многомиллионных выплат компенсации по полису ДМС или возмещения понесенных расходов на лечение без оформления договоров страхования.

Мужчина рассказывал, что знаком с человеком, который мог бы оформить документы, необходимые для получения выплат. Правда, для этого ему стоило заплатить. Полученные от пострадавших средства массажист никуда не передавал, а тратил по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.