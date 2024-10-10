На российской агровыставке «Золотая осень-2024» астраханские производители представили свою продукцию

С 9 по 12 октября сотрудники министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области участвуют в 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2024». Выставка является одним из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий агропромышленного комплекса России.

Событие приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который в этом году отмечается 13 октября.

⁣Ежегодно свою продукцию на выставке представляют сотни производителей из разных регионов России. Также проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК.

В рамках выставки пройдут форумы, круглые столы, панельные дискуссии, в которых ежегодно принимают участие руководители федеральных органов исполнительной власти, члены Правительства Российской Федерации, Государственной Думы, Совета Федерации, а также руководители агропромышленных корпораций, банков и страховых компаний.

Предварительно представители министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области проведут встречи с руководящим составом Минсельхоза Российской Федерации.

⁣Также запланирован ряд встреч с ведущими предприятиями, осуществляющими деятельность в области семеноводства, производства минеральных удобрений и средств защиты растений, сообщили в министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.

Кроме того, делегация из Астраханской области участвует в совещаниях и конференциях, круглых столах и панельных дискуссиях, бизнес-сессиях и семинарах, которые направлены на дальнейшее развитие разных направлений аграрного сектора экономики.