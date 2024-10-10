Кадыров заявил, что правонарушителей в Чечне будут отправлять в зону СВО

Нарушители законов в Чечне будут направлены в зону специальной военной операции, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни отметил, что в Чечне складывается хорошая обстановка в плане правопорядка, однако есть категория людей, которая считает, что для нее закон не писан. "Молодежь, относящаяся к этому меньшинству, ведет праздный, аморальный образ жизни. Может позволить себе припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под влиянием запрещенных препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим", — заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, смутьянов и нарушителей порядка неоднократно предупреждали, но теперь разговор с ними "будет коротким". "Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО", — заключил глава ЧР.

Ранее Кадыров раскритиковал методы ужесточения миграционной политики в России, назвав их отвратительными. По его словам, "массовым выдворением проблему не решить". Политик считает, что элементы миграционного контроля применяются хаотично и жестко, а дальнейшее применение существующих методов только усугубит проблему с миграцией, тогда как необходимо "наладить грамотную систему миграционного контроля".