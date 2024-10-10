Челябинские театры получат 142 млн от Москвы на капремонт

Федеральное правительство запустило программу помощи с капитальным ремонтом детских театров в регионах. В их число вошла и Челябинская область, которой решено направить 142 млн 952 тыс. руб. Об этом сообщается в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснили в кабмине, решение продиктовано необходимостью поддержать региональные учреждения культуры и обновить их инфраструктуру. Благодаря финансовой поддержке региональные власти смогут отремонтировать детские театры и оснастить их современным оборудованием. Появится возможность показывать спектакли на профессиональном уровне и привлекать больше юных зрителей. Помощь приурочена к национальному проекту "Культура".

"На модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (капитальный ремонт) на 2024 год, к ФЗ о "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. […] Челябинской области — 142,952 [млн руб.]", - отмечается в документе.

Кроме того, в Магнитогорске до конца 2024 года собираются капитально отремонтировать здание муниципального театра куклы и актера "Буратино". В ходе своей поездки в Магнитогорск ход капремонта оценил губернатор Алексей Текслер. Он обратил внимание на необычные детали интерьера, которые зрители увидят после ремонта. В частности, занавес обрел символ Магнитогорска — мост через реку Урал, по которой проходит граница Европы и Азии.

"Правильная идея. Мне нравится, что после реконструкции в театре появится много новых элементов, которые в будущем тоже станут традицией. Это важно для любого театра", — подчеркнул губернатор Челябинской области.