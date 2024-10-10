Андрей Трубецкой сообщил о начале строительства современного культурно-досугового центра в Солнечном

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о начале строительства нового культурно-досугового центра в муниципалитете. Он появится на улице Зои Космодемьянской в Солнечном.

Андрей Трубецкой накануне посетил строительную площадку будущего центра во время рабочей поездки в поселение. Здесь уже прошли земляные работы, забиты сваи и залиты бетонные ростверки, к будущему зданию проведены наружные инженерные сети, началось обустройство армокаркаса под ленточный фундамент. Стоимость КДЦ – порядка 232,1 млн рублей, все они выделены из бюджета Сургутского района.





По проекту центр представляет собой одноэтажное здание, в котором будет зрительный (208 мест), концертный и хореографический залы, сцена и помещения для работы творческих кружков. При строительстве используют те же архитектурно-планировочные решения, что в МКДЦ Барсово, но с учетом необходимого количества студий.

Потребность в них высока. Сегодня несколько сотен детей и взрослых Солнечного занимаются в местном спорткомплексе на сравнительно небольших площадках. Там работают 16 клубов – хореографических, вокальных, декоративно-прикладных и несколько театральных студий, написал Андрей Трубецкой в своих социальных сетях.







