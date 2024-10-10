Вице-премьеры России выступят в серии ток-шоу

Из 10 заместителей глава правительства России Михаила Мишустина семь до конца текущего года выступят в необычном для себя формате.

Все вице-премьеры, кроме Виталия Савельева (ответственен за транспорт), Алексея Оверчука (международные отношения) и Юрия Трутнева (Арктика и Дальний Восток), ответят на вопросы россиян в серии ток-шоу "Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России". Запись программы организует АНО "Дирекция выставки достижений "Россия". Граждане смогут задать вопросы гостям через сайт, по телефону и видеосвязи.

В настоящее время обсуждается, будет ли организован прямой эфир. Программа будет посвящена целям развития страны, которые своим указом определил президент Владимир Путин. Примут участие в ней те члены кабмина, которые курируют работу по достижению национальных целей: это первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова и Дмитрий Григоренко.

Как заявил социолог Денис Волков, ток-шоу напоминает инициативу по продвижению наццелей и нацпроектов, о которых люди знают довольно мало. Такой формат повысит информированность населения об этих документах. По данным сентябрьского опроса ВЦИОМа, всего 73% респондентов положительно отвечают на вопрос о том, знают ли они о нацпроектах. 15% опрошенных "знают хорошо" о них.

Политолог Михаил Виноградов считает, что создание ток-шоу – это желание показать, что при неком "вакууме" идеи относительно образа будущего, о котором говорится в последнее время, не утратили актуальность, а властям есть что предложить, сообщают "Ведомости".