Власти работают над законопроектом о патриотическом воспитании

В Администрации президента России совместно с близкими к Кремлю экспертами ведется работа над проектом закона о патриотическом воспитании.

Документ могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 года. Отдельный рамочный закон должен подробно раскрыть, что в стране будут понимать под патриотическим воспитанием, в нем будет прописан соответствующий понятийный аппарат, а также задачи, которые будут стоять перед органами власти в этой сфере.

Для реализации нового нацпроекта "Молодежь и дети" нужен отдельный закон. Кроме того, в разрабатываемой инициативе есть "пропагандистское обрамление", а также прописано, кто и за что отвечает на федеральном и региональном уровнях в сфере патриотического воспитания. Тема молодежной политики не остается в "одной Росмолодежи". Этим же занимается и Минспорт, и Минпросвещения, и фонд "Защитники Отечества", и "Юнармия". После появления законопроекта у данных ведомств и организаций появится нормативка, по которой нужно жить, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что школьникам будут прививать патриотизм на уроках русского языка через "словарную работу".