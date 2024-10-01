Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана

Президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, запущенные по еврейскому государству. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает ТАСС.

"Президент Байден и вице-президент [США Камала] Харрис следят за иранской атакой в отношении Израиля, находясь в Ситуационной комнате Белого дома, и регулярно получают последние данные от помощников в сфере национальной безопасности. Президент Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, которые нацелены на Израиль", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. По данным издания, это ответ на смерть генсека "Хезболлах", главы политбюро "Хамас" и командующего силами "Кудс".