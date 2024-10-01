Иран выпустил по Израилю около 400 ракет

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о нанесении ракетного удара по Израилю, сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Всего Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. По данным издания, это ответ на смерть генсека "Хезболлах", главы политбюро "Хамас" и командующего силами "Кудс".

По данным издания, многочисленные воздушные цели видны над городом Лод в центре Израиля, при этом работает израильская ПВО.

Ранее в городе сработала сирена воздушной тревоги. В вечернем небе над городом видно множество светящихся объектов, некоторые из них уничтожаются, предположительно, системами ПВО Израиля. Также слышны многочисленные взрывы.