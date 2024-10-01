Россиян будут лишать водительских прав за скрытие госномеров

Госдума приняла в третьем чтении закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытие госзнаков автомобиля. Законопроект опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Закон ужесточает ответственность за нарушение части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных нарушениях – "управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации". До этого по этой статье можно было только получить штраф до 5 тыс. руб. или лишиться прав на срок от одного до трёх месяцев.

Необходимость поправок к закону депутаты обосновали тем, что из-за скрытых номеров труднее выявлять правонарушения, соответственно, увеличивается количество аварий из-за несоблюдения правил.

Закон начнет действовать после того, как его примет Совет Федерации, подпишет президент и он будет опубликован на портале правовой информации.

1 октября также стало известно об инициативе Госдумы ужесточить ответственность за повторное опасное вождение. В случае принятия закона, за повторное нарушение будут лишать прав на срок от 1 до 3 месяцев.