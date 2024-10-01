Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Ливане

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливане может состояться в ближайшее время. Об этом заявила постпред Швейцарии при ООН Кристин Паскаль Берисвил, чья страна в октябре будет исполнять функции председателя Совбеза.

"Мы следим за стремительно развивающейся ситуацией очень пристально и с крайней обеспокоенностью. Я ожидаю, что мы проведем заседание скорее раньше, чем позже", - приводит ее слова ТАСС.

Председатель СБ ООН считает, что Совбезу не нужен новый документ по Ливану, необходимо соблюдение резолюции 1701.

Напомним, резолюция 1701 была принята единогласно 11 августа 2006 года. По данным МИД РФ, этот развернутый документ содержит принципиально важные положения о поддержке территориальной целостности и суверенитета Ливана, об одновременном выводе израильских войск из южного Ливана и развертывании правительством Ливана и ООН своих сил во всех южных районах страны. В резолюции отражено ключевое требование о немедленном прекращении боевых действий, учтены законные требования Ливана, заложены положения, отвечающие интересам безопасности Израиля.