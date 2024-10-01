И.о. вице-премьера Башкирии Марзаева арестовали по делу о получении взятки в 37 миллионов рублей

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал .о. заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Алана Марзаева по уголовному делу о получении взятки в размере 37 млн рубб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Под стражей он будет находиться до 30 ноября.

По данным следствия, Марзаев получил 37 млн руб. от руководителей дорожно-строительной компании. За это он должен был покровительствовать организации. Посредником при передаче взятки выступил министр транспорта Башкортостана Александр Клебанов.