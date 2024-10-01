По факту нападения на педагога в колледже Лангепаса возбудили уголовное дело

В Лангепасе следователи устанавливают обстоятельства нападения пациента психдиспансера и бывшего студент политехнического колледжа напал на преподавателя с газовым баллончиком и ножом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Покушение на убийство".

Сообщается, что днем, 1 октября 19-летний юноша напал на женщину-преподавателя. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.