Более 7 тысяч астраханских домовладедений СНТ - участники программы догазификации

На заседании штаба по газификации населенных пунктов Астраханской области губернатору Игорю Бабушкину министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский сообщил о том, что уже более семи тысяч домовладений в СНТ участвуют в программе догазификации. Глава ведомства подчеркнул, что филиал АО «Газпром газораспределение» и областное правительство сформировали план-график догазификации на 2024–2028 годы, в который вошли домовладения 286 садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

Социальную программу догазификации расширили в этом году по поручению Президента России Владимира Путина. Как пояснил Илья Волынский, подать заявку на подключение могут жители СНТ, у которых зарегистрированы земельный участок и домовладение. Для этого также необходим протокол собрания членов СНТ, оформленный в установленном порядке.

Кроме того, участники заседания обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации в Астраханской области, в рамках которой планируют перевести 63 котельных на природный газ. В связи с этим губернатор Игорь Бабушкин поручил подготовить предложения по срокам и объемам финансирования для проектирования и строительства газовых котельных.

«До 1 октября необходимо составить план-график подготовки котельных к переводу. Важно установить потребности финансирования с учетом формирования бюджета на 2025–2027 годы и возможностей нацпроектов», — подчеркнул глава региона.