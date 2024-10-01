Костромской опыт организации патриотического воспитания высоко оценили федеральные эксперты на образовательных чтениях ЦФО

В Костромскую область на XIX образовательные чтения ЦФО приехали представители 18 регионов. Выбор площадки не случаен - чтения посвящены 80-летию Великой Победы. И именно Костромская область является флагманом патриотического воспитания.

По поручению Сергея Ситникова Костромская область первой в стране приняла закон о патриотическом воспитании.

Выстраивается системная работа с педагогами всех уровней, от руководителей школ до учителей, преподающих предметы духовно-нравственного цикла, советников по воспитанию, вожатых.

Изданы региональные учебные пособия по культуре, истории, литературе и географии Костромского края, нацеленные на воспитание любви и преданности малой Родине, укрепление в детях нравственной уверенности, что от них зависит процветание страны. В течение нескольких лет в регионе идет создание «Книги трудовой славы Костромской области». Проект увековечивает память о тружениках тыла, их трудовом и нравственном подвиге во имя Победы.

Обращаясь к участникам чтений, Сергей Ситников отметил - сегодня, когда страна испытывает внешнее давление, эффективная работа с молодежью, воспитание подрастающего поколения на основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, находятся в числе важнейших общенациональных задач.

«Мы живем в сложное время, когда внешние вызовы, по сути дела, направлены на задачи уничтожения Российской Федерации. Сегодня внутренняя защита работает в первую очередь благодаря учительству, духовенству, тем людям, кто в силу своего призвания, в силу профессионального долга эффективно работает с подрастающим поколением. Те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, должны иметь ответ. И ответ этот есть, ответ этот закреплен веками в традициях нашей страны. Это прежде всего любовь к своей родине, сохранение тех ценностей, той культуры, которая передается в России из поколения в поколение», - подчеркнул Сергей Ситников.

«Опыт Костромской области в данной сфере - он не просто большой, это кладезь, который надо открывать всем. Мы очень рады, что попали на чтения на Костромской земле, потому что содержательные контенты из Костромской области требуют серьезного осмысления, они очень интересны на разных уровнях образования - и дошкольного, и основного общего, и дополнительного. Хочется это сейчас не просто увидеть эскизно, но и погрузиться в те тонкости, которые здесь есть, обогатиться опытом», - прокомментировала исполняющий обязанности ректора Института развития образования Ярославской области Ирина Серафимович.

«Кострома - одна из сакральных точек России, в которой всегда будут сильны дух возрождения, традиций, уверенности в будущем. То, что регион в этот раз принимает образовательные чтения, это знаково и не случайно. Курс «Истоки», родоначальниками которого стали костромские педагоги, известен далеко за пределами Костромской епархии. Его взяли на вооружение другие регионы. В частности, очень активно используют пособия, разработанные в Костроме, в новых регионах, в Херсоне. Отмечаю личную заинтересованность темой духовно-нравственного и патриотического воспитания губернатора Костромской области Сергея Ситникова. В том числе, в регионе первыми приняли закон о патриотическом воспитании. Должны быть такие люди, на которых может опираться наш Президент Владимир Владимирович Путин. И то, что губернаторские решения идут иногда на опережение, это многое значит. Сейчас такие решения таких губернаторов нужны русскому народу для нашего спасения. Я надеюсь, что опыт вашей губернии мы будем распространять и дальше», - отметила руководитель рабочей группы по образованию и духовному развитию Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Елена Хавченко.