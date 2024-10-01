В Югре пациент психдиспансера напал на преподавателя колледжа

Силовики нашли парня, напавшего в Лангепасе на преподавателя колледжа.

"Оперативники уголовного розыска установили личность гражданина и доставили его в отдел полиции для разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД по Югре.

Ранее появилась информация о том, что пациент психдиспансера и бывший студент политехнического колледжа напал на преподавателя с газовым баллончиком и ножом. Педагог не пострадала, поскольку с помощью коллег смогла дать отпор нападавшему.