Число машиномест на платных парковках Екатеринбурга превысит 5 тысяч

В Екатеринбурге появится еще около 2,5 тысяч машиномест на платных парковках. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, об этом было объявлено на открытой сессии "Оптимизация городской мобильности" форума 100+ TechnoBuild, который стартовал сегодня в уральской столице.

Как заявил начальник мастерской генерального плана Екатеринбурга Павел Скачков, сейчас число действующих машиномест на платных городских парковках составляет 2 тысячи 973. К организации планируется еще 2 тысячи 414. Таким образом, их общее количество превысит 5 тысяч.

В какие сроки и где именно планируется организовать новые парковочные места, в мэрии не уточнили.

Ранее сообщалось, что на платных парковках Екатеринбурга поставят новые комплексы для борьбы с закрытыми номерами.