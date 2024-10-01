01 Октября 2024
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Политика
Фото: Накануне.RU

Российский школьник признался, что готовил нападение на одноклассников

Один из задержанных в России участников деструктивных интернет-сообществ признался, что готовил нападение на одноклассников. Видео его допроса распространило ФСБ, пишет ТАСС.

В его тетради был нарисован план кабинета, в котором он планировал напасть на одноклассников.

"Хотел зайти в класс, принести оружие, подождать, пока все будут в классе", - рассказал школьник.

Также на видео показано как подозреваемые подростки готовятся к нападению и испытывают зажигательные смеси. ФСБ задержали участников интернет-сообществ после проверок в 78 российских регионах: 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет. Все они - сторонники деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций. Подростков склоняли к совершению насилия в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей.

"В настоящее время установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан", —сообщает ФСБ.

Все задержанные общались с кураторами в мессенджере Discord.

Ранее СМИ сообщали, что популярный среди геймеров и IT-специалистов Discord могут полностью заблокировать в России. Мессенджер уже штрафовали за запрещенный контент. В 2023 году приложение наказали на шесть миллионов рублей за то, что с сайта не были удалены материалы с детской порнографией.

Теги: ФСБ, школьник, Discord


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Ранее 01.10.2024 14:23 Мск 39 проукраинских радикалов задержали сотрудники ФСБ

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