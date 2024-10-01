В Екатеринбурге могут создать специальную самокатную полицию

В Екатеринбурге всерьез задумались о создании полиции, которая регулировала бы движение самокатчиков на улицах города. Об этом заявил директор по развитию "Step. Транспортные решения" Алексей Смирнов.

Как передает его слова ЕАН, особые опасения вызывают владельцы частных самокатов, которые, в отличие от кикшеренговых, автоматически не замедлить. Именно таких нарушителей мог бы ловить специальный СИМ-полк. Смирнов отметил, что рано или поздно правительство придет к этому решению в попытках решить беспокоящий горожан вопрос.

Еще одним вариантом создания безопасной среды на тротуарах станет физическое отделение пешеходной зоны от велодорожек, между которыми можно было бы высадить кустарник.

Напомним, что глава областного управления ГАИ Алексей Спиридонов как-то предлагал создать на дорогах искусственные неровности, которые не давали бы водителям самокатов быстро гонять. Общественность раскритиковала идею, напомнив, что помимо самокатчиков на колесах также передвигаются люди с ограниченными возможностями, родители с колясками, а зимой при наледи тротуары превратятся в травмоопасные аттракционы.

Еще два года назад мэрия Екатеринбурга решила выяснить у горожан, где лучше всего оборудовать велодорожки.