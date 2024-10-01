В Сургуте следователи расследуют детскую драку

Следователи начали проверку обстоятельств драки, которая случилась в Сургуте. В ней участвовали дети.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Сургуте группа подростков избила сверстника, одновременно осуществляя видеосъемку избиения. По поручению руководителя следственного управления Михаила Мокшина организована процессуальная проверка по данному сообщению", - сообщает управление СКР по Югре, уточняя, что участников драки ищут.

Речь идет о потасовке в парке "За Саймой", во время которой несколько детей избили сверстника якобы за то, что он обидел девочку. После экзекуции парня заставляют извиниться.