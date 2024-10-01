01 Октября 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

МИД РФ осудил вторжение Израиля в Ливан

МИД России осудил военную операцию, которую Израиль с 1 октября проводит в Ливане и призвал власти Израиля вывести войска с ливанской территории. Заявление опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

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В МИД считают, что действия, предпринятые военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров "Хизбаллы", приведут к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе.

1 октября армия Израиля заявила, что проводит "ограниченные наземные рейды" на юге Ливана с целью уничтожения объектов "Хезболлы".

За день до этого ЦАХАЛ (армия Израиля) объявил район вокруг трех населенных пунктов на границе с Ливаном "закрытой военной зоной" и запретил въезд в этот район. Ранее западные СМИ сообщали о том, что Израиль предупредил США о своей готовности начать "ограниченную наземную операцию" в Ливане в ближайшее время.

В последние дни армия Израиля особо активно уничтожает лидеров, важных командиров и членов группировки "Хезболла", которую считает террористической. Так, 27 сентября стало известно об убийстве лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара по Бейруту – столице Ливана. Насралла возглавлял "Хезболлу" более 30 лет. Стоит отметить, что его убийство МИД РФ также осудил.

Теги: вторжение Израиля в Ливан, хезболла


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