Разработка инженеров "Газпромнефть-Ямала" вошла в число лидеров на чемпионате CASE-IN

Команда инженеров "Газпромнефть-Ямала" заняла 3-е место на российском этапе международного чемпионата CASE-IN. Мероприятие прошло в рамках Российской энергетической недели в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Ямале", сотрудники предприятия разработали инженерный кейс по формированию энергетики будущего при помощи инструментов математического моделирования. Нефтяники провели анализ и нашли решение для внедрения цифровых технологий в разные направления нефтегазовой отрасли – от стратегического планирования до ремонта и обслуживания оборудования. Разработчики придумали единую информационную платформу - она на основании полученных данных делает технические расчеты и выводы. Специалисту остается их оценить и использовать в работе.

По словам капитана команды Данила Ульянова, внедрение в производство современных технологий способно вывести нефтегазовую отрасль на новый уровень развития и повысить эффективность проектов.

"Инженеры всегда стараются найти инновационное решение любой производственной задачи. Подобные чемпионаты – это возможность для них оказаться в нужной профессиональной среде, обменяться опытом и усилить свои компетенции. Высокая оценка экспертов стимулирует молодых и амбициозных сотрудников к дальнейшему развитию. В свою очередь, наша компания также способствует совершенствованию их знаний и навыков, поощряя участие в научных конференциях и отраслевых конкурсах, - подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Артем Войводяну.

Отметим, что на российский этап чемпионата CASE-IN было заявлено 30 проектов. Их оценивали представители профильных ведущих вузов страны и руководители промышленных предприятий.