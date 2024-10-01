ООН: российские военнопленные на Украине подвергались пыткам

Более половины побывавших в украинском плену российских военных подвергались пыткам. Об этом они рассказали Организации объединенных наций. Ведомство сообщило об этом в периодическом докладе Управления верховного комиссара по правам человека о ситуации на Украине, пишет РИА Новости.

С марта 2003 года опросили 205 российских военнопленных. Половина из них подробно рассказала о пытках и других формах жестокого обращения.

По словам военнопленных, основные методы - это избиения, включая целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы физическим насилием или убийством, а также пытки электротоком.

"За некоторыми исключениями, такое жестокое обращение имело место на начальном этапе задержания", — сказано в документе.

"Лица, ответственные за это насилие, использовали различные предметы, в том числе резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты/молотки, тактические перчатки, электрошокеры, военные телефоны или другие электрические устройства, такие как автомобильные аккумуляторы", — сообщается в докладе.

Десять русских военнопленных рассказали, что подвергались сексуальному насилию.

Пытки в основном происходили в неофициальных местах содержания — гаражах, подвалах, частных домах или во время перевозки в изолятор. Прокуратура не привлекла к ответственности никого. По словам международных экспертов, возбуждено всего лишь пять предварительных расследований.