Тюменец устроил серию нападений на продавцов

34-летнему тюменцу грозит срок за нападение на продавцов различных магазинов.

Поздно вечером 6 июля мужчина вооружился ножом. На Червишевском тракте он напал на продавца микрофинансовой организации, ударив ее сотрудника в спину, отчего тот получил тяжелую травму. Продавец оказал сопротивление, после чего злоумышленник скрылся.

На этом любитель легкой наживы не остановился и напал на продавца цветочного магазина, расположенного по улице Фабричная. Угрожая ножом, он похитил из кассы 15 тыс. руб. Налетчик скрылся с места происшествия, однако впоследствии был задержан, а похищенное изъято.

Дело ушло в суд, сообщает управление СКР по Тюменской области.