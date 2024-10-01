Делегация Тюменской области прибыла на форум 100+TechnoBuild в Екатеринбург

Делегация Тюменской области участвует в форуме 100+TechnoBuild в Екатеринбурге.

В составе делегации – заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, руководители и специалисты Главного управления строительства Тюменской области, Управления капитального строительства и Государственной экспертизы проектной документации.

"Сегодня с коллегами из регионов обсудили вопросы КРТ и цифровизации отрасли. Осмотрели стенды компаний. Нам важно понимать, на каком месте находится строительная отрасль Тюменской области. Сверить часы",- отметил Сергей Шустов.

За три дня форума эксперты примут участие в десятках сессий и круглых столов. 2 октября на пленарном заседании обсудят "Строительство будущего". В дискуссии примут участие представители Минстроя России и правительств дружественных государств. Также запланировано посещение нескольких реализованных проектов строительства социальных объектов. На выставке представлены разработки и проекты тюменских застройщиков и производителей материалов, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Форум проходит в столице Урала 1-4 октября. В 2024 г. форум и выставка 100+ TechnoBuild станет частью большой Международной строительной недели, которая включит в себя Международный строительный чемпионат. Вставка включает в себя все направления строительства, проектирования, развития городской среды. Это место встречи девелоперов, застройщиков, архитекторов, проектировщиков, производителей материалов и технологий, подрядных организаций, представителей органов власти и научного сообщества.