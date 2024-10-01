Глава Дагестана осудил проведение праздников в день траура по жертвам взрыва на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал "чудовищным равнодушием" факты проведения увеселительных мероприятий в ресторанах и банкетных залах в день траура по жертвам взрыва на АЗС в поселке Новый Хушет. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура в Дагестане. В этот день на всей территории республики должны были приспускать государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании — отменять все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

Взрыв на АЗС в Дагестане произошел 27 сентября. В результате погибли 13 человек и 11 пострадали.

Причину происшествия ещё до конца не установили, но, по словам главы Дагестана, "уже сейчас можно сказать, что без человеческого фактора не обошлось". В частности, рассматривают версию, связанную с халатным отношением к обслуживанию газопровода. 28 сентября задержали владельца АЗС Марата Джанхуватова.