01 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Физруку из Екатеринбурга грозит колония за контрабанду немецких госнаград

В Брянске завершено расследование дела о контрабанде немецких госнаград первой половины ХХ века. Перед судом предстанет педагог из Екатеринбурга.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Брянской таможни, подозрительную посылку выявили сотрудники Центральной почтовой таможни в Брянске. Получателем оказался учитель физкультуры из Екатеринбурга, который был задержан. Выяснилось, что уралец заказал и оплатил пересылку из Мюнхена 57 немецких государственных наград времен Первой и Второй мировых войн.

Среди них были наградные кресты 1913-1925 годов, медали, знаки отличия и значки 1933-1945 годов, в том числе "Железный крест" Третьего рейха. Также в посылке находились медали за выслугу в вермахте, крест "За военные заслуги" 2-й степени, значок с имперским орлом, архивные документы и многое другое.

Как показало расследование, все это физрук планировал перепродать в России. Стоимость коллекции составила порядка 400 тысяч рублей.

"Экспертиза признала награды культурными ценностями, так как они были созданы более 50 лет назад. В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное дело за контрабанду культурных ценностей в крупном размере", - отметил заместитель начальника Брянской таможни Сергей Шульгин.

Сейчас дело направлено в суд. Уральцу грозит до пяти лет колонии.

Теги: награды, контрабанда, таможня, учитель, посылка, Екатеринбург


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