Тагильчанке, обвиняемой в шпионаже на заводе для спецслужб Украины, продлили меру пресечения

Виктории Мухаметовой из Нижнего Тагила, обвиняемой в госизмене и сотрудничестве со спецслужбами Украины, продлили меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Под стражей она пробудет до 17 марта следующего года. Следующее заседание запланировано на 11 октября текущего.

Напомним, речь идет о шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. По данным ФСБ, в 2023 году дома у Виктории Мухаметовой и ее супруга Данилы были изъяты предметы шпионской деятельности. Тогда же они и были задержаны по обвинению в Госизмене (ст. 275 УК РФ).

По версии следствия, семейная пара передала сотруднику иностранной спецслужбы чертежи с завода, за что получила "в районе сотки", на которую собиралась "просто жить".

Продлят ли меру пресечения главе семьи, который якобы и работал на заводе, станет известно завтра.