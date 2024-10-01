Новый генсек НАТО поддержал удары американским оружием вглубь России

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал удары американским оружием по России. Но при этом он признал, что каждая страна может принимать решение сама.

"Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право. Это означает и право поражать легитимные цели на территории агрессора. Но решение о снятии ограничений принимают отдельные союзники", — сказал Рютте на онлайн-конференции НАТО.

Йенс Столтенберг ушел с поста генсека НАТО 1 октября. Он был генеральным секретарем альянса с 2014 года. Сейчас генсеком стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.