«Лучшим региональным театром» по федеральной программе «Пушкинская карта» признан Астраханский театр оперы и балета

Астраханский государственный театр оперы и балета стал лауреатом первой в России премии «Пушкинская карта», коллектив признан лучшим региональным театром в стране. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Торжественная церемония награждения впервые состоялась в Москве с участием заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и министра культуры Ольги Любимовой.

Среди участников – федеральные и региональные музеи, театры, образовательные организации, концертные площадки и дома культуры, которые смогли эффективно выстроить работу по этой программе. Организаторы премии – АНО «Национальные приоритеты» и Министерство культуры Российской Федерации – учитывали такие показатели работы, как посещаемость, количество проведенных мероприятий, средняя цена билета и соблюдение правил программы.

"Отмечу, что благодаря проекту «Пушкинская карта» наша молодежь уже три года бесплатно посещает театры, музеи, филармонию, кино. И аудитория продолжает расти. В Астраханской области к программе подключено 56 учреждений, до конца года подключим еще 20. Количество пользователей от 14 до 22 лет – почти 82 тысячи человек. За весь период реализации проекта продано 376 тысяч билетов. Желаю театру успеха и новых творческих проектов! А молодых людей, у кого еще нет «Пушкинской карты», приглашаю присоединиться к проекту и с удовольствием ходить на культурные мероприятия", - написал Игорь Бабушкин.