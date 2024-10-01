Шольц впервые за два года хочет поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в Правительстве ФРГ.

Отмечается, что Берлин надеется организовать разговор лидеров стран в ближайшие недели. Кроме того, в окружении канцлера Германии допускают возможность разговора с Путиным по телефону. Тема потенциальной беседы пока точно неизвестна. Однако многое указывает на то, что главы государств намерены обсудить конфликт на Украине и способы его завершения.

Ранее в СМИ сообщалось, что Шольц разрабатывает новый план мирного урегулирования, в соответствии с которым Украина будет вынуждена отдать России часть своей территории. В начале сентября пресс-секретарь Правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявлял о готовности Шольца к контакту с Путиным, но "в подходящее время".

Тогда же о необходимости провести переговоры по поводу завершения украинского конфликта высказывался и сам канцлер. "Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней военной ситуации к миру быстрее, чем это кажется на данный момент", – пояснил Олаф Шольц.

Отметим, что в последний раз канцлер Германии и президент РФ встречались 15 февраля 2022 года в Кремле. После начала СВО Путин и Шольц разговаривали по телефону 11 раз.