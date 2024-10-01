39 проукраинских радикалов задержали сотрудники ФСБ

39 проукраинских радикалов задержали по всей России сотрудники ФСБ. Они склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей.

Возраст задержанных — от 14 до 35 лет, сообщает SHOT. Мероприятия проводили МВД и Следственный комитет России в 78 регионах России. В итоге проверили 252 человека, которые переписывались в интернет сообществах. 156 из них оказались несовершеннолетними.

9 детей готовились к вооруженным нападениям в школах, храмах и мечетях. У некоторых задержанных нашли оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывчатки. Также у них изъяли символику террористических организаций, запрещенных в России.

По данным ФСБ, проукраинские радикалы получали инструкции от кураторов через Discord. Ранее Роскомнадзор требовал у мессенджера удалить 947 противоправных материалов.

"В средствах связи задержанных выявлена переписка в сети интернет, в частности в мессенджере Discord, с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооружённых нападений", — сообщает ФСБ.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела, а также возможные связи задержанных с другими агентами.