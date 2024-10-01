На главу Духовного управления мусульман Тюменской области напали с молотком

В Тюмени напали на главу Духовного управления мусульман Тюменской области, муфтия Зинната Садыкова. Злоумышленник проник в здание управления для "обсуждения вопросов работы" структуры и, орудуя молотком и баллоном со слезоточивым газом, напал на служителя культа.

Инцидент произошел в служебном кабинете муфтия. На место происшествия приехала полиция и "Скорая помощь", злоумышленник задержан. Во время задержания он сознался, что шел к Садыкову с намерением отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области. Баллончик и молоток он принес с собой.

Здоровью муфтия ничего не угрожает, сообщает Духовное управление мусульман Тюменской области.