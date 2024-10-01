III Международный фестиваль-форум «Театральная дельта» собрал в Астраханской области российские театры

30 сентября начал работу III Международный фестиваль-форум «Театральная дельта». Фестиваль проходит в рамках реализации национального проекта «Культура», его организатором является Астраханский драматический театр. В 2024 году общей концепцией фестиваля стало погружение в уникальный мир русской драматургии.

В первый день фестиваля артисты театра приняли участие в мастер-классе по сценической речи. Его провел старший преподаватель Школы-студии МХАТ Сергей Сотников. Вечером состоялось торжественное открытие фестиваля, сообщает министерство культуры Астраханской области.

С приветственным словом к зрителям обратился вице-губернатор Астраханской области Павел Паутов. Он вручил благодарственное письмо губернатора Астраханской области директору Астраханского драматического театра Лилии Гурко за успехи, достигнутые в многолетней плодотворной работе, высокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры Астраханской области.

Фестиваль открылся постановкой «Зойкина квартира» Московского драматического театра имени Пушкина. До 10 октября зрителей ждут показы гастрольных спектаклей Акмолинского областного русского драматического театра — «Станционный смотритель» (2 октября), Театра юного зрителя имени Брянцева города Санкт-Петербурга — «НОС» (3 октября), Азербайджанского государственного академического русского драматического театра — «Капитанская дочка» (4 октября), Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко» — «Последние свидания» (8 октября), Нижегородского театра «Комедiя» — «Женитьба» (9 октября), Государственного драматического Театра на Васильевском города Санкт-Петербурга — «ИДИОТ» (10 октября). Астраханский драматический театр представит спектакль «Чайка».

Состоятся также творческие встречи с ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким (1 октября) и режиссером, профессором, заслуженным деятелем искусств РФ Виктором Рыжаковым (7 октября); круглый стол «Проблемы интерпретации классики на современной сцене» (8 октября); лекцию «Русская драматургия в современном театре» театрального критика, кандидата искусствоведения, доцента школы-студии МХАТ Павла Руднева (9 октября).В рамках фестиваля будет работать режиссерская лаборатория Ильдара Хуснуллина (город Москва) и Александра Чеботарева (город Москва), запланирована серия мастер-классов от преподавателей Школы-студии МХАТ: по сценической речи от старшего преподавателя Школы-студии МХАТ Сергея Сотникова, по сценическому движению от старшего преподавателя Школы-студии МХАТ Батраза Засеева, художника по костюмам, заведующей кафедрой сценического костюма, доцента Школы-студии МХАТ Регины Хомской, художника-технолога, доцента Школы-студии МХАТ Эмилии Герц.