01 Октября 2024
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Образование В России
Фото: Ростелеком

Российским школам снова обещают отечественные планшеты

В ближайшее время будет налажен массовый выпуск планшетов отечественного производства для школьных учителей. Об этом в ходе заседания Евразийского экономического форума сообщил премьер министр России Михаил Мишустин, его его слова приводит Telegram-канал Правительства РФ.

По словам премьера, в планшеты установят защищённую операционную систему российского производства. Преподаватели благодаря устройствам смогут работать с "электронным образовательным контентом". С помощью планшетов учителя также получат возможность вести электронные журналы посещений и успеваемости. Такие подробности, как технические характеристики планшета, компания-производитель и объемы выпуска, пока неизвестны.

Мысль о том, чтобы обеспечить учебные заведения российскими планшетами, впервые озвучил бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Для этого в 2010 году даже создали компанию ООО "Пластик Лоджик". Предполагалось, что она построит завод в Зеленограде, где к 2011 году начнет производство устройств. Однако в 2015 году Чубайс признал, что проект провалился, так как не удалось выкупить технологии. А недавно, в сентябре 2024 года, в Москве арестовали главу компании "Пластик Лоджик" Бориса Галкина, он обвиняется в растрате денег, выделенных госкорпорации, и стал фигурантом дела по ч. 4 ст. 160 УК. Сам Чубайс еще в 2022 году покинул Россию и живет в Израиле.

Теги: планшет, образование


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