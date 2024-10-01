По русскому языку школьников заставляют делать презентации - Анна Швабауэр

Вместо обучения детей в школах их буквально подсаживают на гаджеты и интернет. Об этом рассказала эксперт Совета Федерации и Общественного уполномоченного по защите семьи юрист Анна Швабауэр на Всероссийском семейном форуме.

К ней пришла дочь и сказала, что по русскому языку от нее потребовали сделать презентацию. Это в 5 классе. А в учебниках постоянно такие вопросы: найдите ответ в интернете.

"И почти каждый день такое задается: найди в интернете, сделай презентацию. Такие задания нивелируют ценность педагогической работы, ценность учебников как таковых. Дети фактически переводятся на самообучение при поддержке родителей. Дети вынуждены отправляться к электронным учебникам, зачастую они буквально учатся с телефона. Конечно, это никакое не образование, я уже молчу о зрении", - рассказала эксперт.

Навязывание цифровизации идет и через самодиагностику школ, которую недавно ввели. Если не менее 95% учителей и учеников зарегистрировались в "Сферуме" - это плюс два балла, а если 100% - то плюс три балла. В итоге сама система вынуждает директоров школ гнаться за этими баллами, а что происходит с учебным процессом, их не волнует, так как с них спрашивают за формальные показатели, отмечает Анна Швабаэур.