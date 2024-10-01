Отправят ли в новые регионы? Полковник ЦВО назвал особенность осеннего призыва

Во вторник, 1 октября, в России стартовал осенний призыв в армию. Об особенности нынешней призывной кампании в Центральном военном округе на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал глава организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов.

Напомним, приказ об осеннем призыве накануне подписал Владимир Путин. Он продлится до 31 декабря. Как сообщил сегодня полковник Малахов, в ЦВО отправке в войска подлежат более 55 тысяч человек. Отправка призывников со сборных пунктов начнется с 15 октября.

"Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ теперь можно в электронном виде с использованием портала Госуслуг. Кроме того, сделать это можно будет через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина", - рассказал Малахов.

По его словам, если возникнут какие-либо вопросы по призыву, можно обратиться на телефон "горячей линии" – 359-34-24. Она приступит к работе с 15 октября.

Полковник добавил, что, как и во время весенней кампании, призывников из ЦВО не будут направлять служить в новые российские регионы.

"Военнослужащие, проходящие службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут. Соответственно, направляться тоже", - отметил Виталий Малахов.