Двух россиянок задержали за передачу Киеву данных о военных объектах

В Севастополе задержали двух женщин за передачу Украине данных о военных объектах России, пишет РБК.

Задержанные – гражданки России. Они действовали в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Женщин подозревают в совершении преступления по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией".

Задержанные сейчас находятся под стражей. Ведется следствие. Женщинам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.