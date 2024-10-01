Платить до пенсии? Ипотека все чаще выдается до 65 лет

Для повышения доступности ипотеки банки все больше увеличивают срок ее выплаты. В результате почти половина ипотеки в первом полугодии 2024 года выдана заемщикам, возраст которых на момент планового погашения превысит 65 лет. А у 67% она превысит 60 лет. Об этом сообщает Центробанк.

Общее количество ипотечных заемщиков достигло 10,7 млн человек, что на 0,7 млн человек больше, чем годом ранее. Общее же количество всех заемщиков в банках и микрофинансовых организациях превысило 50 млн человек. Фактически каждый второй россиянин, не считая детей и стариков, "сидит" на кредите. Если же брать в расчет только семьи, то эта доля будет еще выше. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что у заемщиков, взявших во втором квартале 2024 года ипотечный кредит, в среднем два кредита (был один действующий кредит).

Доля ипотечных кредитов сроком от 30 до 31 года увеличилась на 7 п.п. за год. А средняя задолженность заемщика, получившего во втором квартале этого года ипотеку, составила 3,9 млн рублей. Рост за три года составил полтора раза. По количеству кредитов за то же время тоже рост - с 0,5 до 1 уже имеющегося кредита, то есть в два раза.

В этих условиях количество заемщиков, имеющих только ипотечный кредит, сокращается и на 1 июля 2024 года составило 4,6 млн человек.

В целом средний размер задолженности по ипотеке на данный момент составляет 1,9 млн рублей. Но сюда входят и те, которые недавно взяли ипотеку, и те, которые ее уже почти погасили. Более точно характеризует ипотеку цифра в 3,9 млн рублей - столько должны в среднем выплатить заемщики, которые взяли кредит во втором квартале.

Показательно, что каждый четвертый ипотечный заемщик берет после ипотеки потребительский кредит – видимо, на ремонт.

Данные говорят о том, что население России все больше влезает в долги перед банками.