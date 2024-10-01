Проект одобрили. Мэрии Екатеринбурга ответила на обвинения в сносе бомбоубежищ в рамках КРТ

В администрации Екатеринбурга ответили на обвинения депутата Госдумы Андрея Альшевских, усомнившегося в словах о согласовании проекта застройки в Пионерском районе в рамках КРТ, где также располагается бомбоубежище. Спор идет уже не первый день.

Напомним, ранее Альшевских уже выразил негодование работой в рамках КРТ в Екатеринбурге, когда речь зашла о сносе бомбоубежищ ради высотной застройки в границах Блюхера – Уральской – Милицейской – Шадринского переулка. На это мэрия заявила, что объектов гражданской обороны никого лишать не собираются. Якобы на месте снесенных застройщик построит новые или обеспечит безопасность жильцов любым другим способом.

Позднее - 26 сентября глава городского департамента архитектуры Руслан Габдрахманов заявил, что все площадки под КРТ в горадминистрации предварительно согласовывают, в том числе с территориальным управлением Федерального агентства по имуществу. Депутат же, вероятно, воспринял эти слова как подтверждение того, что проект уже согласован и опубликовал ответ от Росимущества. В нем было сказано, что проект от мэрии на 24.09.2024 так и не поступил. В связи с этим парламентарий усомнился в правдивости заявлений одной из сторон.

В городской администрации оправдываться не стали, а просто прислали Накануне.RU ответ от того же Росимущества по Свердловской области от 3 июля. В нем хоть и нет информации о согласовании, но говорится, что проект может быть согласованным при условии принятия защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) в собственность муниципалитета. Текст ответа прилагаем полностью:

"Рассмотрев обращение Администрации города Екатеринбурга от 17.05.2024 № 0132/01-24/002/2838 о комплексном развитии территории жилой застройки в районе переулка Шадринский и улицы Блюхера, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом подтверждает факт нахождения в собственности Российской Федерации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) инв. № 413054-66 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21, и инв. № 413055-66 по адресу: г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19, и выражает мнение о возможности согласования представленного проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки при условии принятия указанных ЗС ГО в муниципальную собственность до снятия с них статуса объектов гражданской обороны".

Внесено ли бомбоубежище в Пионерском районе в муниципальную собственность, в мэрии раскрывать не стали. Есть вероятность, что работа над этим вопросом все еще ведется. Только после этого можно будет думать о согласовании проекта.