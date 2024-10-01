Проект одобрили. Мэрии Екатеринбурга ответила на обвинения в сносе бомбоубежищ в рамках КРТ

01 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Проект одобрили. Мэрии Екатеринбурга ответила на обвинения в сносе бомбоубежищ в рамках КРТ

В администрации Екатеринбурга ответили на обвинения депутата Госдумы Андрея Альшевских, усомнившегося в словах о согласовании проекта застройки в Пионерском районе в рамках КРТ, где также располагается бомбоубежище. Спор идет уже не первый день.

Напомним, ранее Альшевских уже выразил негодование работой в рамках КРТ в Екатеринбурге, когда речь зашла о сносе бомбоубежищ ради высотной застройки в границах Блюхера – Уральской – Милицейской – Шадринского переулка. На это мэрия заявила, что объектов гражданской обороны никого лишать не собираются. Якобы на месте снесенных застройщик построит новые или обеспечит безопасность жильцов любым другим способом.

Позднее - 26 сентября глава городского департамента архитектуры Руслан Габдрахманов заявил, что все площадки под КРТ в горадминистрации предварительно согласовывают, в том числе с территориальным управлением Федерального агентства по имуществу. Депутат же, вероятно, воспринял эти слова как подтверждение того, что проект уже согласован и опубликовал ответ от Росимущества. В нем было сказано, что проект от мэрии на 24.09.2024 так и не поступил. В связи с этим парламентарий усомнился в правдивости заявлений одной из сторон.

В городской администрации оправдываться не стали, а просто прислали Накануне.RU ответ от того же Росимущества по Свердловской области от 3 июля. В нем хоть и нет информации о согласовании, но говорится, что проект может быть согласованным при условии принятия защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) в собственность муниципалитета. Текст ответа прилагаем полностью:

"Рассмотрев обращение Администрации города Екатеринбурга от 17.05.2024 № 0132/01-24/002/2838 о комплексном развитии территории жилой застройки в районе переулка Шадринский и улицы Блюхера, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом подтверждает факт нахождения в собственности Российской Федерации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) инв. № 413054-66 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21, и инв. № 413055-66 по адресу: г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19, и выражает мнение о возможности согласования представленного проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки при условии принятия указанных ЗС ГО в муниципальную собственность до снятия с них статуса объектов гражданской обороны".

Внесено ли бомбоубежище в Пионерском районе в муниципальную собственность, в мэрии раскрывать не стали. Есть вероятность, что работа над этим вопросом все еще ведется. Только после этого можно будет думать о согласовании проекта.

Теги: Екатеринбург, КРТ, Росимущество, бомбоубежище, проект, согласование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.10.2024 10:31 Мск В Росимуществе пока не дали согласие на снос бомбоубежищ в рамках "реновации" в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети