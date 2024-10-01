Мэр Ноябрьска хочет новый срок

Действующий мэр Ноябрьска Алексей Романов подал документы для участия в выборах главы города.

"На сегодняшний день в комиссию заявлено два кандидата. В том числе действующий глава города Алексей Романов. Принимать документы будут до 9 октября", - сообщает мэрия в своем telegram-канале.

Напомним, документы от желающих возглавить Ноябрьск принимают с 20 сентября по 9 октября. Потом состоятся собеседования с кандидатами. В октябре 2019 г. Романов переизбран на второй срок.