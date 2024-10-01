Сбербанк профинансирует строительство инженерной инфраструктуры в Горнощитском жилом районе Екатеринбурга

Сбербанк профинансирует строительство инженерной инфраструктуры на территории нового жилого района Горнощитский в Екатеринбурге. Соглашение о сотрудничестве было подписано сегодня, 1 октября, на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild, передает корреспондент Накануне.RU.

Свои подписи под документом поставили заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и гендиректор "РСГ — Инженерная инфраструктура" (входит в ГК "КОРТРОС") Алексей Обухов.

Новый микрорайон Горнощитский разместится в юго-западной части города. Общая площадь составит 804 га, на территории будет построено 4,4 млн кв. м жилья и коммерческих объектов. Здесь смогут проживать 123 тыс. человек. Также будет создано 43 тыс. рабочих мест в сфере производства, логистики и сфере услуг. Мастер-девелопер проекта "Горнощитский" — группа компаний "КОРТРОС".

Застраивать Горнощитский будут в несколько очередей. На первом этапе планируется строительство 1,2 млн кв. м жилья, детские сады на 7 тыс. мест и школы на 15,4 тыс. учеников. Согласно проекту, в новом районе также появятся спортивные объекты, культурный центр и школы искусств. В составе транспортной инфраструктуры запланировано все необходимое для организации движения основных видов транспорта: трамваи, автобусы и городская электричка.

Александр Нуйкин отметил, что Горнощитский — это уникальный проект для Екатеринбурга и по масштабам он сравним с Академическим районом. Зампред Уральского банка Сбербанка подчеркнул, что Сбер готов не только финансировать строительство жилья и инфраструктуры, но и делиться своими разработками в сфере искусственного интеллекта. Внедрение этих сервисов позволит упростить жизнь и владельцам новых квартир, и сотрудникам управляющих компаний.

Уже сейчас известно, что строящиеся объекты будут оснащены технологическими решениями на основе искусственного интеллекта. Разработки позволят повысить качество жизни, снизить затраты на содержание зданий и коммунальные расходы. Сервис видеоаналитики от СберБизнесСофт и компании "Специальные Технологии Контроля" обеспечит круглосуточный мониторинг безопасности всех объектов микрорайона.

"Очень здорово наблюдать за тем, как меняется наш город. Если посмотреть, как был создан район Академический, то это колоссальный инфраструктурный проект. В нем жители получили новое качество жилья, новые блага, которых ранее не было. Это новая инфраструктура, новые школы, садики. Всегда здорово входить в такого рода проекты, которые меняют образ города, качество жизни нашего населения, развивают нашего партнера. И для нас крайне важно, что наш партнер привлекает разных застройщиков проекта, это позволяет создавать разный продукт, разное качество жизни и предоставлять людям все больший выбор", — отметил Александр Нуйкин.

Гендиректор "РСГ — Инженерная инфраструктура" Алексей Обухов заявил, что Академический район — это пример успешного применения новых технологий в жилом строительстве, в том числе в части инженерной инфраструктуры.

"Строительство сетей единым оператором при комплексном освоении территории позволяет изначально внедрить взаимоувязанные технические решения по всем ресурсам, апробировать как новые технологии и материалы, так и использовать зарекомендовавшие уже себя проектные решения. В результате мы получаем технически надежную и энергоэффективную инженерную инфраструктуру с возможной экономией для жителей на размере коммунальных платежей. Уверен, что объединение нашего опыта строительства объектов инженерной инфраструктуры в Академическом районе с продуктами Сбербанка будет залогом успешной реализации проекта — будущего Горнощитского района", — прокомментировал он.