Умер народный артист России Вячеслав Добрынин

Умер народный артист России Вячеслав Добрынин. Композитору было 78 лет. Как пишет SHOT, у Добрынина возникли осложнения после инсульта. Он скончался в одной из московских клиник.

Супруга Вячеслава Добрынина рассказала, что несколько лет назад артист перенес два инсульта и получил инвалидность. Тогда он перестал выступать и занялся своим здоровьем.

Последний месяц певец уже не вставал с постели. Семья занималась лечением композитора и поддерживала его. Состояние ухудшилось в начале сентября.

Вячеслав Добрынин был одним из самых популярных композиторов в СССР с середины 1970-х годов. Он был автором многих известных песен: "Кто тебе сказал", "Прощай, от всех вокзалов поезда...", "Синий туман", "Ни минуты покоя", "Не сыпь мне соль на рану...", "Белая медведица" и "За милых дам".

Его песни исполняли Алла Пугачёва, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. За свою карьеру он выпустил 17 студийных альбомов.

В 1996 году Добрынину присвоили звание народного артиста России.