В Японии не будет министра по экономическому сотрудничеству с Россией

Генеральный секретарь кабинета министров Японии во время оглашения нового состава Правительства, которое будут работать при новом премьер-министре Сигэру Исибе, не назвал пост министра по экономическому сотрудничеству с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Будет ли министр по экономическим связям с Россией назначен позже или новый министр решил в принципе отказаться от взаимодействия с Россией, пока неизвестно.

1 октября Правительство бывшего премьера Фумио Кисиды в Японии ушло в отставку в полном составе. Новым премьером Японии стал Сигэру Исиба, который по результатам голосования набрал 215 из 415 голосов однопартийцев.

Новоизбранный премьер Японии Сигэру Исиба к своим 67 годам успел побывать на посту министра обороны, главы Минсельхоза и генсека Правительства. Пять раз баллотировался на пост главы Либерально-демократической партии Японии (правящая партия, которая доминирует в политической жизни этой страны с середины прошлого века).

Во время избирательной кампании делал акцент на повышении обороноспособности страны и создании "азиатской НАТО". Также примечательно то, что новому премьеру запрещен въезд в РФ.