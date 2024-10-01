Обращавшийся к Бастрыкину уралец с СМА получил жизненно важное лекарство

Житель Екатеринбурга Илья Сорокин, которому поставили диагноз СМА, все-таки смог получить необходимое ему лекарство.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель уральской столицы, которому поставили диагноз "спинальная мышечная атрофия 2 типа", не может получить жизненно важное для него лекарство, несмотря на выигранный суд. Семья Ильи обращалась за помощью к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и записала видеообращение.

Как сообщила Накануне.RU юрист Юлия Липинская, которая представляет интересы молодого человека, в этот понедельник, 30 сентября, Илья Сорокин со своей мамой посетили больницу, где им выдали препарат "Эврисди" ("Рисдиплам"). Следующее получение лекарства назначено на октябрь. Юрист поблагодарила СМИ за помощь в освещении ситуации.

Напомним, что историей молодого уральца с СМА сейчас занимается Следственный комитет. После того, как о ней узнал Бастрыкин, ведомство начало свою проверку. Сообщалось, что речь может идти о статье 293 УК РФ – "Халатность".