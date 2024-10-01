В югорском ИНТЦ "Юнити-парк" создадут инфраструктуру для развития отрасли БПЛА

30 сентября в Москве состоялась презентация возводимого в Сургуте инновационного научно-технологического центра "Юнити-парк". Проект, инициированный президентом Владимиром Путиным и строящийся при поддержке окружных властей, будет решать важные для округа и страны задачи. Одной из них является создание инфраструктуры для работы беспилотных летательных аппаратов. Подробнее о презентации – в материале Накануне.RU.

По словам первого заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, общая площадь центра составит 67 га. Полностью его построят к 2032 г. При этом вводить учреждение в работу будут поэтапно, указанный год – время полной сдачи объекта.

"Задачи стоят серьезные. Кроме прописанных направлений работы центра, есть еще одно, не указанное в документах: создание инфраструктуры для работы беспилотных летательных аппаратов. Все мы понимаем, что рано или поздно ими придется управлять, и делать это придется с земли. Сейчас на месторождениях проходят испытания беспилотных автомобилей", – сказал Алексей Забозлаев.

Генеральный директор "Управляющей компании ИНТЦ Юнити-парк" Ренат Бахтиев отмечает, что проект будет реализован в Сургуте (основное место) и в деревне Шапша.

"В проект входят университетский корпус, технопарк, два общежития, физкультурно-оздоровительный комплекс. Есть различные социальные и инвестиционные объекты. Надо идти в ногу со временем, и даже идти немного дальше. Важен комфорт тех, кто будет жить и работать в центре", – сказал Ренат Бахтиев.

Университетский кампус рассчитан на 2 тыс. студентов, 500 преподавателей и более 190 высокопроизводительных рабочих мест.

По мнению генерального директора фонда развития ИНТЦ "Юнити-парк" Инны Андреяновой, миссия центра – трансформация северных территорий в центры ответов на большие вызовы.

"Север – не тот, каким был ранее: современные города, компетентные люди, форумы, площадки для дискуссий, пилотирование управленческих и содержательных моделей, развитие отраслей. Создана серьезная инвестиционная инфраструктура. Обеспечена транспортная доступность – с ней все хорошо. Открываются особые экономические зоны, технопарки. Когда вы будете продумывать следующие шаги развития своего бизнеса, можете простроить алгоритм вхождения в экономические процессы у нас. Очень надеюсь, что полюбите Югру так, как люблю ее я", – сказала Инна Андреянова.

Проект ИНТЦ "Юнити-парк" был задуман правительством почти 10 лет назад. Выбор пал на Сургут – экономическую столицу региона, где расположен один из самых сильных вузов в стране – Сургутский государственный университет. Также в Сургуте работает множество нефтеперерабатывающих и нефтесервисных производств, хорошо развита транспортная система. Со временем проект университетского кампуса приобрел масштаб и широкий размах: вместо кампуса планируется воздвигнуть целый микрорайон, который будет доступен не только для представителей научного сообщества, но и для всех горожан. Так, в рамках проекта на базе ИНТЦ появятся площадки для сургутских вузов и ссузов, бизнес-инкубатор, площади для компаний, парки, школа, детский сад, бизнес-отель и еще десяток различных объектов.

Центр создается в регионе федеральным правительством по поручению президента Российской Федерации совместно с правительством автономного округа. Это единственный в стране инновационный научно-технологический центр с компетенцией на достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе. Также среди его приоритетных направлений — создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, и здоровьесбережение.

Портфель проектов "Юнити-парка" состоит из двух направлений: создание обеспечивающей инфраструктуры и организация деятельности НТЦ по базовым направлениям. Его цель — создание условий для обеспечения перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта в нефтегазодобывающей сфере действующих в Югре производств к 2030 г. Также это позволит внедрять новые технологии глубокой переработки углеводородного сырья и экологических технологий для снижения углеродного следа. Помимо этого, предстоит сформировать конкурентоспособный научно-образовательный медицинский кластер, осуществить переход к персонализированной медицине, создать экосистему инноваций и многое другое.