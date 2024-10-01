Очередную партию спецоборудования передал военнослужащим Игорь Бабушкин

В ходе рабочей встречи с представителями войсковой части Игорь Бабушкин отметил, что предоставленное оборудование лишь малая часть той поддержки, которую регион старается оказывать военнослужащим. По их просьбе глава региона передал приборы ночного видения, видеорегистраторы, радиостанции и видеокамеры.

«Мы делаем всё возможное для обеспечения безопасности в нашем регионе и выполнения стратегических задач в зоне СВО. Уверен, что это оборудование станет хорошим подспорьем и поможет быстрее победить», – подчеркнул губернатор.

Астраханская область на постоянной основе поставляет современное оборудование для участников СВО, содействует в решении бытовых задач, что особенно актуально с наступлением холодов.

Игорь Бабушкин часто общается с военнослужащими и держит на контроле все обращения. Он также отметил, что региональное правительство продолжит оказывать всестороннюю поддержку до победы.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.