01 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Вступил в должность новый генсек НАТО - экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Вступил в должность новый, 14-й генеральный секретарь НАТО. Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сменил на этом посту Йенса Столтенберга, который трудился главой альянса 10 лет, пишет Газета.ru.

Церемония передачи полномочий прошла на специальном заседании Североатлантического совета. Марк Рютте был премьер-министром Нидерландов с октября 2010-го по июль 2024-го года. Кандидатом на должность генерального секретаря НАТО он стал в феврале. Избрание состоялось 26 июня 2024 г.

Претендентами также были заместитель премьер-министра и министра финансов Канады Христи Фриланд, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, премьер-министр Эстонии Каи Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и другие.

Как говорят эксперты, никаких изменений фундаментального характера в НАТО не произойдет.

Теги: НАТО, Столтенберг, Рютте


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.06.2024 11:32 Мск Избран новый генеральный секретарь НАТО

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