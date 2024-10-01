В Дагестане по делу о взятке задержан мэр

В Дагестане по подозрению в получении взятки в особо-крупном размере задержан глава города Избербаш Магомед Исаков. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в 2019 году он получил взятку от застройщика в размере 3,9 млн рублей "за несовершение входящих в его служебные полномочия действий", связанных с отменой разрешения на строительство в Избербаше.

МВД также опубликовало видео задержания главы города, на котором видно, что Исаков задержан в своей квартире.

Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере.

Сейчас Следственный комитет рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения. Бывшему главе города грозит до 15 лет колонии.

Магомед Исаков занимал должность главы города с 2019 года.